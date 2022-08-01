Государство обещает компенсацию аграриям, у которых россияне похищают продукцию
Аграрии, находящиеся на оккупированных территориях и терпящие убытки из-за действий россиян, могут рассчитывать на компенсации от государя.
Об этом рассказал министр аграрной политики Николай Сольский в интервью Укринформу.
В первую очередь чиновник советует украинским фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции задокументировать факты нанесенного ущерба.
Понятно, что украинскую полицию туда не вызовешь. Поэтому следует максимально фиксировать происходящее. Любым способом: записывать даты, события, свидетелей; если есть возможность фотографировать, записывать на видео", – подчеркнул Сольский.
По словам министра, впоследствии на основе этих материалов будет произведена юридическая оценка и, соответственно, получена компенсация. Правовые механизмы будут действовать после деоккупации.
О подаче электронных заявок об убытках на оккупированных территориях в Минагрополитики пока не говорят. Но, по словам главы министерства, после деоккупации будут предложены несколько подобных решений, сейчас они нарабатываются.
Напоминаем:
Нанесенный войной ущерб сельскохозяйственному сектору Украины составляет от 4 до 6 миллиардов долларов.