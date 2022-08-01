Государство обещает компенсацию аграриям, у которых россияне похищают продукцию

пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия

Аграрии, находящиеся на оккупированных территориях и терпящие убытки из-за действий россиян, могут рассчитывать на компенсации от государя.

Об этом рассказал министр аграрной политики Николай Сольский в интервью Укринформу.

В первую очередь чиновник советует украинским фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции задокументировать факты нанесенного ущерба.

Понятно, что украинскую полицию туда не вызовешь. Поэтому следует максимально фиксировать происходящее. Любым способом: записывать даты, события, свидетелей; если есть возможность фотографировать, записывать на видео", – подчеркнул Сольский.

По словам министра, впоследствии на основе этих материалов будет произведена юридическая оценка и, соответственно, получена компенсация. Правовые механизмы будут действовать после деоккупации.

О подаче электронных заявок об убытках на оккупированных территориях в Минагрополитики пока не говорят. Но, по словам главы министерства, после деоккупации будут предложены несколько подобных решений, сейчас они нарабатываются.

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