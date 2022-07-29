Убытки агросектора по причине войны могут достигать 6 миллиардов долларов

Нанесенный войной ущерб сельскохозяйственному сектору Украины составляет от 4 до 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщила представительница Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виктория Михальчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Предварительные оценки с июня указывают на то, что ущерб, причиненный сельскохозяйственному сектору в результате войны, составляет от 4 до 6 млрд долларов, включая ущерб инфраструктуре, такому как ирригационное оборудование, хранилища, инфраструктура судоходства и переработки, теплицы, полевые культуры, сельскохозяйственные животные" , – сказала Михальчук на брифинге.

По оценкам FAO Украина ожидает собрать до 51 млн тонн зерновых.

"Учитывая районы, непосредственно пострадавшие от войны, только 61 млн тонн из общего количества 75 млн хранилищ физически доступны. 14% повреждены или разрушены, 10% размещены на оккупированной Россией территории", - добавила Михальчук.

Также представитель организации сообщила, что FAО работает с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины также над альтернативными путями экспорта зерновых из Украины.

"Один из таких альтернативных путей, который мы поддерживаем, это экспорт через Румынию и помощь измаильской лаборатории в увеличении ее мощностей, чтобы сертификация происходила гораздо быстрее и соответственно увеличилось количество экспорта, возможно, через эти границы", - отметила она.

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) объявит тендер на покупку оборудования для временного хранения зерна нового украинского урожая.