Правительство Болгарии одобрило договор о поставках сжиженного газа из США
Правительство Болгарии одобрило договор о поставках семи партий сжиженного газа из США.
Об этом сообщает телеканал БНТ, передает Enkorr.
На предположительном последнем заседании Совмина премьер-министр страны Кирилл Петков подчеркнул, что Болгария с октября по апрель 2023 года получит семь танкеров с грузом сжиженного газа из США.
Выполнение договора возможно при условии, что служебное правительство обеспечит необходимую инфраструктуру для СПГ в Греции и Турции. Служебное правительство может отказаться от соглашения до 19 августа, добавил премьер.
В правительстве Болгарии утверждают, что цена на американский сжиженный газ будет примерно на 30 евро меньше, чем на европейских рынках.
Напоминаем:
Греция и Болгария завершили строить газопровод-интерконнектор между странами, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ вместо российского.
Вице-премьер-министр Асен Василев заявил, что Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом "Газпром".
С 27 апреля российский "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) также из-за отказа переходить на оплату в рублях.