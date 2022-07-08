Болгария готовится получать газ из Азербайджана по новому газопроводу

В пятницу Греция и Болгария завершили строительство газопровода-интерконнектор между странами, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ вместо российского.

Об этом сообщает Reuters.

Болгария потребляет около 3 млрд кубометров газа в год, из которых более 90% недавно поступало из России. Однако в апреле РФ оборвала поставки газа в страну за отказ платить за него рублями.

Газопровод стоимостью 220 миллионов евро между Грецией и Болгарией будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Старую Загору в Болгарию и будет соединен с другим газопроводом, транспортирующим азербайджанский газ.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что завершение строительства энергетического моста является важным моментом для Балкан и Европы в целом, поскольку это поможет Европе сократить зависимость от газа из России после ее вторжения в Украину.

"Болгария достигает настоящей диверсификации и начнет получать азербайджанский газ в ближайшие несколько недель", - добавил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Он отметил, что трубопровод нуждается в некоторых проверках программного обеспечения и разрешениях, прежде чем газ сможет поступать из Азербайджана.

Ожидается, что 180-километровый трубопровод, начальная мощность которого составит 3 млрд кубометров с последующим увеличением до 5 млрд кубометров, будет введена в эксплуатацию в начале августа.