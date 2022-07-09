Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество

Верховная Рада приняла за основу закон 7441-1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, потерявшим кредитное жилье или автомобиль.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Замораживание или аннулирование кредитной задолженности будет распространяться на квартиры, дома и автомобили в залоге по кредиту, если они:

✓ расположены на временно оккупированных территориях, на территориях общин, где ведутся активные боевые действия, или находящихся в окружении (блокировке) общин, что подтверждается решением Кабмина;

✓ повреждены в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных военной агрессией России, но подлежащих восстановлению;

✓ уничтожены в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных российской агрессией, то есть не подлежащих восстановлению.

Детальнее об этом читайте в материале ЭП: Жилье или авто уничтожила война, а кредит остался: как и кому государство планирует списать долги