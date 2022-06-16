Жилье или автомобиль уничтожила война, а кредит остался: как и кому будут списывать долги

Верховная Рада предлагает помочь украинцам с кредитами на уничтоженное войной имущество. Кому спишут задолженность, а кому заморозят? (укр)

"Я можу з усією відповідальністю заявити, що якщо людина втратила житло як предмет застави за власною іпотекою, то не можна застосовувати загальний підхід і залишати її наодинці з тими проблемами".

Ці слова ще на початку квітня цього року сказав голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв’ю ЕП. Вже тоді почало поставати питання, як позичальникам бути з кредитами на майно, яке знищила війна.

З того часу ситуація в країні дещо змінилася. Економіка вже адаптувалася до роботи в умовах воєнного часу, а банки почали скасовувати кредитні канікули. Тож українські законодавці вирішили врегулювати питання пошкодженого чи знищеного майна, яке було придбано в кредит.

Що сталося? 16 червня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт"Про підтримку позичальників, майно яких було знищене або пошкоджене внаслідок військової агресії російської федерації проти України". Ймовірно, парламент проголосує за документ у першому читанні вже на наступному тижні. Кому депутати пропонують списати заборгованість за кредитом, а кому просто заморозять до отримання компенсації від держави?

Кредити на яке майно можуть заморозити або пробачити? Заморожування або взагалі анулювання кредитної заборгованості депутати пропонують поширити на квартири, будинки та автомобілі у заставі за кредитом, якщо вони: ✓ Розташовані на тимчасово окупованих територіях, на територіях громад, де ведуться активні бойові дії чи громад, які перебувають в оточенні (блокуванні), що підтверджується рішенням Кабміну; ✓ Пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених військовою агресією росії, але які підлягають відновленню; ✓ Знищені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, які спричинила російська агресія, тобто які не підлягають відновленню. Дію закону хочуть поширити не лише на майно, яке перебуває у заставі за банківським кредитом, але й на нерухомість, яку позичальник придбав у забудовника на правах розстрочки чи із відстроченням платежу.

Що буде з кредитами на квартиру чи авто, які пошкодила чи знищила війна? У разі, якщо внаслідок бойових дій авто чи нерухомість, на які було оформлено кредит і які перебувають у заставі у банку, було пошкоджено, то позичальника за таким кредитом пропонують тимчасово звільнити від виплат. Так, позичальник отримає право звернутися до кредитора із заявою про замороження виплат. Разом із заявою треба буде надати документи, які мають підтвердити пошкодження чи знищення майна. Перелік цих документів у законопроєкті не вказується, однак, як сказали у розмові з ЕП депутати Ради, ці документи включатимуть висновки спеціальних комісій, які займатимуться оцінкою збитків. Звільнення від платежів за кредитом почнеться з наступного дня після звернення до банку і триватиме до дня, коли позичальник отримає компенсацію від держави за пошкоджений внаслідок війни автомобіль чи пошкоджену нерухомість. Як і коли буде перераховано цю компенсацію — невідомо. Ймовірно, цей процес буде регулюватися вже зовсім іншим законом. Крім звільнення від сплати від обов’язкових платежів за кредитом, позичальнику повинні будуть анулювати усі нараховані проценти за позикою починаючи з 24 лютого 2022 року і до дня подачі заявки про замороження кредиту. Подібну процедуру депутати пропонують застосовувати і до кредитів на нерухомість та авто, які були знищені внаслідок військової агресії росії, за єдиним виключенням: якщо внаслідок війни позичальник втратив єдину квартиру чи єдине авто, то такий кредит йому зможуть пробачити (про це трохи згодом). Тож, наприклад, якщо у людини було дві квартири, одна з яких була в іпотеці у банку і її було безповоротно втрачено внаслідок війни, то після отримання компенсації на це житло такий позичальник повинен буде й надалі обслуговувати банківський кредит. Це ж стосується й автомобілів: якщо їх у позичальника було декілька і один з них, який був у заставі за банківським кредитом, було знищено, то за таким кредитом доведеться заплатити після отримання компенсації.

Які кредити пропонують пробачити? Якщо втрачене авто, квартира чи будинок, на які було оформлено кредит у банку, були єдиними у позичальника, то він може звернутися до банку із заявою про анулювання боргу. Цю заяву разом із підтверджуючими документами (перелік яких знову ж таки не вказується) потрібно буде подати не пізніше ніж за три місяці після завершення воєнного стану. Депутати пропонують анульовувати не кожен такий кредит, а лише позики на нерухомість та автомобілі певних параметрів. Так, можна буде анулювати позику на єдині для позичальника: ✓ Квартиру, якщо її загальна площа не перевищує 140 квадратних метрів; ✓ Будинок, якщо його загальна площа не перевищує 250 квадратних метрів; ✓ Автомобіль, якщо робочий об’єм його двигуна не перевищує 2500 кубічних сантиметрів. Списанню підлягатимуть лише ті кредити, які справно обслуговувалися до початку широкомасштабного вторгнення, тобто за якими не було прострочок станом на 23 лютого 2022 року. Прощення стосуватиметься основної суми кредиту, нарахованих процентів, комісій та інших платежів. Після того, як банк чи інший кредитор анулює такий кредит, він отримає право на відшкодування збитків від держави. Примітно, що законопроєкт нічого не вказує про відшкодування збитків власникам такого житла чи автомобіля. Як пояснив ЕП автор документа Данило Гетманцев, відшкодування цих втрат буде регулюватися вже іншим законом та багато у чому залежатиме від можливостей бюджету та інших умов.

Що буде з кредитом, якщо застава перебуває на окупованих територіях? У разі, якщо заставне майно, на яке було взято кредит у банку, знаходиться на тимчасово окупованих територіях, позичальник також має право заморозити виплати за таким кредитом. Для цього потрібно буде написати заяву на ім’я кредитора. У разі, якщо позичальник розуміє, що майно на окупованій території пошкоджене чи знищене, але підтвердити документально це не може, то він повинен буде надати кредитору саму лише заяву без документів, які підтверджують факт пошкодження чи знищення майна. Її буде достатньо, щоб заморозити виплати до завершення воєнного стану. Однак після завершення воєнного стану такий позичальник повинен буде надати документи, які підтвердять факт пошкодження чи знищення заставного майна протягом трьох місяців, інакше він буде сплачувати за кредитом у повному обсязі.

Що про це думають банки? Банки загалом підтримують бажання депутатів спростити тягар позичальників, які втратили заставлене за кредитами майно. Однак мають питання до підходу політиків до вирішення проблеми. Найбільше критики серед банків викликав не підтриманий на комітеті законопроєкт, про який йшла мова вище, а зареєстрований перед цим законопроєкт Дмитра Разумкова №7441, яким пропонувалося списати усі кредити за усю нерухомість та усі автомобілі, які постраждали від війни. "Ми не можемо масово "списувати" кредити без підтримки та кроків назустріч із боку держави. Банки видають кредити за рахунок залучення депозитів. Ці депозити треба повертати", — повідомила ЕП голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. До законропроєкту Данила Гетманцева у банківської спільноти зауважень менше, однак вони також є. Зокрема, критиці піддається бажання депутатів заморозити виплати за кредитами на житло, яке потребує навіть незначного ремонту через війну. "Необхідність фарбування стін чи заміни шибок у вікнах не має бути підставою для "замороження" кредиту або звільнення від обов'язку його сплати", — додає Коробкова. Також банки критикують бажання депутатів заморожувати та пробачати кредити на купівлю авто, а не лише іпотеку, адже це створює поле для маніпуляцій. Сам процес заморозки кредитів у майбутньому може негативно вплинути на судові процеси зі стягнення з росії компенсації за завдані збитки, вважають там. Окреме питання у банків викликає прощення кредитів, запропоноване депутатами. Хоча у законопроєкті Гетманцева пропонується надавати банкам компенсацію за такі кредити, процес визначення та виплати цієї компенсації, як і терміни, коли саме це може статися, залишаються загадкою. Як альтернативу прощенню кредитів у банківській асоціації пропонують видавати українцям, які втратили житло через війну, облігації з різними термінами погашення. Якщо втрачене житло було у банківській заставі, то такими облігаціями позичальник міг би погасити свій кредит перед банком.

Яка ціна питання? Дуже складно підрахувати у скільки саме бюджету та українським банкам обійдеться ініціатива заморожувати чи списувати кредити на пошкоджене війною майно. Активні бойові дії все ще тривають і загальна сума завданих російською агресією збитків щодня зростає. Сукупна вартість нерухомості, якої може торкнутися ініціатива депутатів, може сягати 4,3 млрд грн — це сума усіх виданих іпотечних кредитів у найбільш постраждалих від російської агресії регіонах країни (Донецька, Луганська, Київська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Сумська та Чернігівська області) за 2020-2021 роки. Видані раніше кредити брати до уваги не слід, оскільки тоді обсяги виданої іпотеки були вкрай малими і як правило такі кредити погашалися завчасно, протягом кількох років, вважає асоційований експерт CASE-Україна Євген Дубогриз. Однак зрозуміло, що далеко не всі придбані в іпотеку квартири чи будинки, які розташовані на території цих областей, будуть суттєво пошкодженими чи знищеними навіть по завершенню війни. Тому цифра у 4,3 млрд грн — це радше максимально можливі збитки, однак далеко не остаточний орієнтир. У НАБУ вважають, що до 20% нерухомого майна в іпотеці знаходяться на окупованих територіях або в зоні бойових дій. Однак там не беруться оцінювати скільки цієї нерухомості наразі знищено чи пошкоджено і у які збитки це може вилитися для банківської системи. З оцінкою кількості пошкоджених чи втрачених внаслідок війни автомобілів все ще складніше. Централізованої статистики щодо автокредитування у розрізі регіонів України немає. Та й навіть якби такі дані були, то спиратися на них було б великою помилкою: на відміну від нерухомості, авто може виїхати із зони бойових дій та тимчасової окупації. За розрахунками Київської школи економіки, загалом внаслідок російського вторгнення українці втратили близько 105 тис легкових авто, сумарна вартість яких становить 968 млн доларів. Скільки з цих автомобілів були у банківських заставах, і скільки з них були єдиними транспортними засобами для своїх власників можна буде сказати лише після перемоги.