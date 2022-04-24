Болгария рассмотрит возможность закупки украинской электроэнергии – Марченко

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Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой Украиной электроэнергии.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Марченко напомнил, что Украина недавно присоединилась к энергосети Европы ENTSO-E, благодаря чему производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке.

"Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами", – подчеркнул министр.

Кроме того, на встрече с директором Главного управления казначейства Франции Эммануэлем Муленом Марченко предложил присоединиться к продвижению в G7 и среди других стран возможности введения дополнительного налога на импорт российских энергоносителей.

Экономическая правда