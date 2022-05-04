Садовый предлагает национализировать завод "ЛАЗ" и построить там индустриальный парк
Мэр Львова Андрей Садовый предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ", который еще с 1990-х годов принадлежит россиянам.
Об этом Садовый написал в Facebook.
По его словам, около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам.
"Всю информацию передали военной администрации", - добавил мэр Львова.
"Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу.
Сегодня на заседании президиума конгресса местных и региональных властей предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ". Он еще с 90-х годов принадлежит россиянам.
На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может являться базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, вынужденные искать себе новый дом. Дорожная карта уже готова", – написал Садовый.
Он добавил, что ждут решений Кабмина и СНБО.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих РФ или госкомпаниям агрессора.
Подробнее о том, какие активы государство может национализировать уже сейчас и какой бизнес в Украине принадлежит россиянам читайте в публикации: Террористическое государство должно заплатить. Какие активы РФ и россиян можно национализировать?
Экономическая правда
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