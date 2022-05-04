Садовый предлагает национализировать завод "ЛАЗ" и построить там индустриальный парк

Мэр Львова Андрей Садовый предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ", который еще с 1990-х годов принадлежит россиянам.

Об этом Садовый написал в Facebook.

По его словам, около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам.

"Всю информацию передали военной администрации", - добавил мэр Львова.

"Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу.

Сегодня на заседании президиума конгресса местных и региональных властей предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ". Он еще с 90-х годов принадлежит россиянам.

На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может являться базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, вынужденные искать себе новый дом. Дорожная карта уже готова", – написал Садовый.

Он добавил, что ждут решений Кабмина и СНБО.