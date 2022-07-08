Российский аналог McDonald's остался без картошки фри

В некоторых ресторанах российской сети "Смачно и точка" (обновленная сеть после продажи McDonald's своего российского бизнеса) не будет картошки фри - это объяснили "неурожайным годом" и невозможностью импортировать картофель из-за границы.

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российской компании.

"Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картофеля фри на предприятиях сети.

За последние восемь лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий России", - заявил представитель сети.

По его словам, в полном объеме картофель вернется в меню в начале следующего урожайного года, то есть этой осенью. Сложности с нехваткой картофеля будут и у других игроков рынка, говорят в компании.

Напомним:

Бывший McDonald's в России теперь будет называться "Вкусно и точка", 12 июня первые рестораны начали работу.

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Экономическая правда