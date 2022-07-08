Абрамович будет судиться с США из-за конфискации США двух своих самолетов

Российский миллиардер Роман Абрамович нанял юридическую фирму по борьбе с ордером на конфискацию своих двух самолетов – он будет платить юристам за это до 1900 долларов в час.

Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет об американской юридической фирме Kobre & Kim, которая будет представлять его интересы по ставке от 875 до 1900 долларов в час в процессе обжалования ордера США на конфискацию двух его самолетов из-за вероятного нарушения санкций.

Кобре и два его адвоката, Майкл Ким и Майкл Шервин, зарегистрировались в Министерстве юстиции США, чтобы представлять Абрамовича относительно "стратегии отношений с правительством" и "судебных и административных процессов".

Российское вторжение в Украину побудило многие юридические фирмы США отказаться от клиентов в России. При этом, хотя Британия и Европейский Союз ввели санкции в отношении Абрамовича, имеющего давние связи с президентом России Владимиром Путиным, США от этого шага воздержались.

Вероятной причиной называют его роль неформального посредника в переговорах между Россией и Украиной, но после того, как его поездка в Киев для возобновления переговоров провалилась, американские чиновники возобновили усилия по введению санкций против олигарха.

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США получили ордер на арест двух самолетов Романа Абрамовича из-за вероятного нарушения санкций. Речь идет о самолетах Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER суммарной стоимостью более 400 миллионов долларов.