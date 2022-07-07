В "Киев Цифровой" теперь можно отслеживать транспорт и строить маршруты
В новой версии городского приложения "Киев Цифровой" появился сервис движения городского транспорта: можно следить за его передвижением на карте, строить маршруты и узнавать о пересадках.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на руководителя цифровой трансформации Киева и заместителя председателя КГГА Петра Оленича.
Новый сервис предоставляет возможность:
- находить нужные остановки и маршруты;
- мониторить движение транспорта на карте;
- просматривать время прибытия транспорта на остановку и его бортовой номер;
- узнавать о пересадках на другой транспорт на остановках;
сохранять остановки и маршруты в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.
Отмечается, что это первый сервис приложения, который был запущен в бета-версии. Планируется добавлять новый функционал и усовершенствовать работу по отзывам пользователей.
Напоминаем:
Ранее в приложении Киев Цифровой появилась карта работающих СТО, в частности там есть информация о графике работы, контактах и адресах.