У Київ Цифровий з'явилася мапа працюючих СТО
Субота, 12 березня 2022, 11:44
У міському застосунку Київ Цифровий з'явилася мапа працюючих СТО, зокрема там є інформація щодо графіку роботи, контактів та адреси.
Про це йдеться у соцмережах КМДА
Мапа доступна у Київ Цифровий та за посиланням https://bit.ly/kyiv-car-services
Якщо ви представник працюючого СТО, але вас немає на мапі, заповнюйте форму і ваш сервіс буде доданий на мапу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua