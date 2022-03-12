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У Київ Цифровий з'явилася мапа працюючих СТО

Субота, 12 березня 2022, 11:44

У міському застосунку Київ Цифровий з'явилася мапа працюючих СТО, зокрема там є інформація щодо графіку роботи, контактів та адреси.

Про це йдеться у соцмережах КМДА

Мапа доступна у Київ Цифровий та за посиланням https://bit.ly/kyiv-car-services

Якщо ви представник працюючого СТО, але вас немає на мапі, заповнюйте форму і ваш сервіс буде доданий на мапу.

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Економічна правда
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