У Київ Цифровий з'явилася мапа працюючих СТО

У міському застосунку Київ Цифровий з'явилася мапа працюючих СТО, зокрема там є інформація щодо графіку роботи, контактів та адреси.

Про це йдеться у соцмережах КМДА

Мапа доступна у Київ Цифровий та за посиланням https://bit.ly/kyiv-car-services

Якщо ви представник працюючого СТО, але вас немає на мапі, заповнюйте форму і ваш сервіс буде доданий на мапу.