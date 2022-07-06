У Фирташа выиграли суд о принудительном разделении азотного бизнеса Ostchem

Кассационный суд снял обвинения против азотного холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа в злоупотреблении монопольным положением и отменил решение о принудительном разделении.

Об этом сообщила пресс-служба Group DF, в которую входит Ostchem.

Соответствующее решение об удовлетворении всех исковых требований трех предприятий холдинга Ostchem – "Северодонецкое объединение Азот", Черкасский Азот и Ривнеазот – вынес Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Это решение является финальным в судебном процессе, который длился почти 3 года. Все обвинения Антомонопольного комитета в злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений суд признал неправомерными, отмечают в Ostchem.

Таким образом, суд отменил решение АМКУ о принудительном разделении азотного холдинга Фирташа.

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Напоминаем:

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5 сентября 2019 года АМКУ приняло решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривен.

В АМКУ утверждали, что монопольное положение холдинга позволяло Ostchem завышать цены на удобрения и держать их на уровне, превышающем стоимость импорта – основного конкурента группы.