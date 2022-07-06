Курс валют на 6 июля: сколько стоит безналичная гривня и курс в кассах банков

Средний курс гривни в кассах банков 6 июля почти не изменился и составил 35,0-35,5 грн за доллар, однако евро существенно подешевело.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 6 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,0-35,55 грн (курс на 5 июля – 35,2-35,65 грн);

Евро – 35,8-36,7 грн (курс на 5 июля – 36,3-37,1 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,0-35,5 грн, Сбербанк - 34,95-35,45 грн, Укрэксимбанк - 35,0-35,4 грн, Райффайзен - 35,3-35,8 грн.

Кроме того, некоторые банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. Например, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 35,21 грн за доллар, в Укрэксимбанке – 35,0-35,4 грн за доллар.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке стабильны: к 12:10 они составляли 35,23-35,47 грн за доллар, а днем ранее колебались на уровне 35,20-35,44 грн.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Государственный ПриватБанк с 6 июля устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных сделок.

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором.