НБУ в мае продал из резервов столько же валюты, сколько "напечатал" гривни

Национальный банк вынужден сдерживать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией гривны, продажей валюты из резервов – в мае было продано столько же валюты, сколько "напечатано" гривни.

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в колонке на ЭП.

Он объясняет, что "эмиссионная" гривна все больше попадает на валютный рынок, что оказывает давление на обменный курс и вынуждает Национальный банк частично сдерживает давление за счет валютных интервенций.

"Да, в феврале-мае НБУ был вынужден "стерилизовать валютными интервенциями около 70%" эмиссионных вливаний. В то же время, если в апреле соотношение интервенций к эмиссии было 2:3, то в мае это уже было 1:1. То есть, сколько Национальный банк "напечатал" гривны, столько же и продал иностранную валюту в гривневом эквиваленте", – объясняет глава регулятора.

При этом объем международных резервов ограничен, а их истощение приводит к ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий, что генерирует следующий утечку спроса на валюту и импортные товары. Как следствие, растущий объем гривневой ликвидности усиливает спрос на иностранную валюту через каналы государственных расходов и ухудшение ожиданий.

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Напоминаем:

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Ежемесячно Украине нужно 5 млрд долларов для функционирования бюджета, и за три месяца полномасштабной войны с этой целью Национальный банк "напечатал" уже 120 млрд грн, или 4,1 млрд долларов.