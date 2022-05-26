За три місяці повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" вже 120 мільярдів гривень

Щомісяця Україні потрібно 5 млрд доларів для функціонування бюджету, і за три місяці з цією метою Національний банк "надрукував" вже 120 млрд грн, або 4,1 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Джерелами фінансування державного бюджету від початку повномасштабної війни РФ проти України передусім є військові облігації та міжнародна допомога – усього за понад два місяці надійшло 13,8 млрд дол, або 404,2 млрд грн.

Так, найбільше бюджет профінансував Національний банк – регулятор "надрукував" через викуп військових облігацій 120 млрд грн. Таким чином, у травні НБУ провів емісію 50 млрд грн – рівно стільки, скільки і в квітні. Ще 89,9 млрд грн надійшло від продажу військових ОВДП іншим інвесторам.

Також 41,3 млрд грн надійшов від Міжнародного валютного фонду у вигляді кредиту.

Від США, Британії, Італії, Швеції, Данії, Норвегії, Австрії, Латвії, Литви та Ісландії Україна отримала кошти у вигляді грантів, тобто безповоротної допомоги. Із загальної суми допомоги у 13,8 млрд доларів, Україна 1,35 млрд доларів отримала саме у вигляді грантів.

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Нагадуємо:

В умовах воєнного стану регулятор з 8 березня отримав можливість купувати цінні папери уряду на первинному ринку для протидії російській агресії.

Провідні економіки Групи семи та світові фінансові установи надають 19,8 млрд доларів допомоги для підтримки державних фінансів України.