Danone частично перенесла производство на Полтавщину из-за оккупации Херсона

Украинский офис компании Danone рассказал, что с началом полномасштабной войны перенес часть производственных процессов на другой завод, находящийся в Полтавской области, ведь Херсон находится в оккупации.

Об этом компания рассказала в ответ на запрос ЭП.

Во временно оккупированном россиянами Херсоне находится один из двух заводов компании в Украине. При этом работа там остановилась еще в феврале, а работникам помогали эвакуироваться. Завод получил повреждения в результате боевых действий: частично повреждены крыша административного здания и несколько ферментационных емкостей.

С момента потери контроля над производством команда провела релокацию части производственных процессов на другой завод компании на Полтавщине. Благодаря этому компания возобновила производство таких продуктов, как Активиа, Danone и Растишка.

В настоящее время компании точно не известно об активных попытках оккупационных властей возобновить производство, однако такой сценарий "имеется в виду". Там подчеркивают, что, вдруг завод будет частично введен в эксплуатацию действиями временной оккупационной администрации, компания Данон в Украине не сможет нести ответственность за обеспечиваемые там процессы.

В Danone рассказали, что у оккупантов был запрос на предмет того, собирается ли компания возобновлять производство продукции на данном заводе. "На что мы достаточно четко ответили, что компания не планирует возобновлять производство в условиях войны и оккупации города", - отметили там.

До войны на херсонском заводе компании работало около 400 работников, а также обеспечивал заказы сопутствующие предприятия, что стимулировало еще около 1500 рабочих мест в регионе. Завод специализировался на производстве современных молочных продуктов и производил продукцию под брендами Активиа, Danone, Растишка, Актуаль, Даниссимо и другие.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Французская компания по производству продуктов питания Danone прекратила импорт в РФ минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.

Ранее сообщалось, что французская продовольственная группа Danone рассматривает возможные пути ухода из России после обнародования свидетельств об убийствах мирных жителей в городе Буча.

Но в России заявили, что Danone будет работать дальше.