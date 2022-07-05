KFC и Pizza Hut продают свои рестораны и уходят из России

Американская корпорация Yum!Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, сообщила о продаже российских ресторанов KFC местному оператору и полном выходе из РФ.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В Yum! заявили, что в прошлом месяце завершили передачу права собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, инициировавшему процесс ребрендинга заведений. Компания также находится на этапе передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права на франшизу местному оператору, в частности сеть франчайзинговых ресторанов.

"По завершении транзакции KFC Yum! Brands намерена полностью выйти из России", – говорится в заявлении.

В общей сложности в России работало около 50 ресторанов Pizza Hut и более 1,1 тыс. точек сети KFC.

Напоминаем:

В марте компания Yum! Brands объявила о приостановке работы 70 ресторанов KFC в России. Также компания завершает соглашение по приостановке работы всех ресторанов Pizza Hut в РФ.

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Компания Yum! Brands (ей принадлежат бренды Taco Bell, KFC, Pizza Hut) приостанавливает инвестиции и развитие в России – прибыль перенаправят на гуманитарные усилия.