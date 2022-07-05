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Volvo в течение года проведет сокращение сотрудников в России

Вторник, 5 июля 2022, 09:25 - Алексей Павлыш

Автопроизводитель Volvo Group проведет сокращение сотрудников в РФ в течение года - компания производила грузовики на заводе в Калуге, который сейчас находится в простое.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на российский офис Volvo Group.

Отмечается, что завод по выпуску грузовиков Volvo Trucks в Калуге сейчас простаивает, но компания не принимала решения о выходе с российского рынка.

В компании объяснили решение сократить персонал адаптацией операционной деятельности Volvo Group в связи с изменившимися рыночными условиями в России. Сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России пройдет в этом году, сейчас российский офис определяет его масштабы.

Завод в Калуге по-прежнему будет находиться в режиме прекращения работы.

"Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России. Компания не принимала решения о выходе с рынка", - заявили в российском офисе.

Напомним:

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В феврале шведский автопроизводитель Volvo объявил, что прекращает производство и продажу автомобилей в РФ.

Экономическая правда

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Volvo авто Россия завод
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