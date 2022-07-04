Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по экспорту зерна через порты – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по экспорту украинского зерна через порты.

Об этом он рассказал на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон в понедельник.

Он подчеркнул, что реализовать этот проект "будет местами непросто, но точно возможно", ведь в этом заинтересована и Украина как государство-экспортер зерна, и фермеры, которым экспорт необходим для подготовки к севу в следующем году. Зеленский напомнил, что в настоящее время в стране заблокировано 22 млн. тонн зерна.

В настоящее время Украина работает с ООН, в частности, напрямую с генеральным секретарем Организации Антониу Гутеррешем.

"Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, ответственные за безопасность выхода из наших портов зерна. Но очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, которые будут приходить к нам для загрузки того или другой пищевой продукции, кроме России, которой мы не доверяем", – рассказал президент.

Он отметил, что ООН в этом процессе занимает лидерскую позицию, а не выступает как модератор: "Они, похоже, готовы возглавить этот процесс".

"С нашей стороны украина не теряет время и работаем над разными путями, как железнодорожными, так и речными по экспорту нашего зерна. Мы увеличиваем этот спорт ежедневно", – добавил Зеленский.

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Напоминаем:

Российский военный флот блокирует морские пути в порты Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны. Международное сообщество опасается, что нехватка украинского зерна на глобальном рынке продовольствия может спровоцировать еще большую нестабильность и привести к государственным переворотам в развивающихся странах.

Тем временем Турция пытается выступить посредником в переговорах по поводу деблокады портов путем разминирования Черного моря и сопровождения балкеров ради их безопасности. Однако Украина настаивает, что приемлемыми гарантиями для разминирования портов является оружие, которое Украина сможет разместить в регионе.

На встрече в Анкаре между представителями России и Турции, куда не была приглашена Украина, так и не были достигнуты конкретные договоренности. Украина заявила, что ожидает коммуникации между украинской и турецкой стороной.

Руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун впоследствии заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.