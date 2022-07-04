Турция расследует, было ли на задержанном ранее российском судне украдено зерно из Украины

Турция расследует заявление Украины о судне "Жибек Жоли", которое могло перевозить краденое украинское зерно из временно оккупированного Бердянска.

Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на посла Украины в Турции в эфире телемарафона.

"По нашему запросу, судно под названием "Жибек Жоли" было остановлено вблизи порта Караса, – сказал он. – Обвинения тщательно расследуются. На зерне не написано, кому оно принадлежит".

Он сказал, что Турция находится в контакте с Россией, Организацией Объединенных Наций и третьими сторонами по этому вопросу.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире украинского национального телевидения сказал, что судьба судна будет решена на встрече следователей в понедельник и что Украина надеется на конфискацию зерна.

Напоминаем:

Украина просит Турцию задержать и арестовать судно "Жибек Жоли" под российским флагом, вывозящим украинское зерно из порта Бердянска.

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30 июня оккупанты заявили, что вывезли первое судно с краденым зерном из Бердянска. В частности, назначенный оккупантами глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами.