В Украине могут создать собственный банк реконструкции и развития экономики

ФОТО НБУ

В Украине рассматривается возможность создания собственного банка реконструкции и развития экономики на базе одного из государственных банков.

Об этом глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью УНИАН, презентация Плана восстановления Украины.

"Это аналог KfW, банка, который был создан в Германии для восстановления после Второй мировой войны, через который шли средства в немецкую экономику", - рассказал Гетманцев. Его планируется создать на базе одного из государственных банков.

Такой банк сможет кредитовать субъектов экономики в условиях повышенных рисков, благодаря чему будет давать предпринимателям возможность развиваться. Гетманцев заметил, что банк станет одним из маленьких элементов системы финансирования.

Финансирование будет осуществляться не только через банк, будут деньги в виде грантов, кредитов, инвестиций. Что-то пойдет через государственный бюджет, что-то через фонды и счета МФО (Всемирный банк, МВФ, ЕБРР и т.д.), что-то через суверенные или частные инвестиционные фонды", – рассказал он.

Соответствующий пункт рассмотрения возможности учредить такой банк содержится и в Плане восстановления Украины, который в понедельник был представлен в швейцарском Лугано. Однако оценка нужных для этого финансовых ресурсов отсутствует.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

В швейцарском Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 млрд долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны.