Инфляция в Турции приблизилась к рекордным с 1998 года 80%

Инфляция в Турции 78,6% в июне в годовом измерении – максимума с 1998 года, что обусловлено, в частности, политикой Эрдогана по низким ставкам Центробанка.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что показатель был несколько ниже консенсус-прогноз аналитиков в 80%.

Эрдоган, отвергающий общепринятое мнение экономистов о том, что повышение учетной ставки сдерживает инфляцию, приказал центральному банку держать базовую ставку заимствований значительно ниже уровня инфляции.

Как следствие турецкая лира потеряла 48% своей стоимости к доллару за последние 12 месяцев. Падение курса стало основной движущей силой роста цен в стране, зависящей от импорта, особенно энергоносителей. Тенденция ухудшилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что повлекло за собой резкий рост цен на энергоносители.

Инвестиционный банк Goldman Sachs недавно повысил свой прогноз инфляции в Турции на конец года с 65 до 75%. Там предупредили, что последнее повышение минимальной заработной платы может привести к спирали цены и заработной платы. Несколькими днями ранее турецкие власти объявили о повышении минимальной заработной платы на 30% — через шесть месяцев после повышения базовой ставки оплаты труда на 50%.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Падение турецкой лиры ускоряется на фоне рекордной за 23 года инфляции в стране, в то время как президент Реджеп Тайип Эрдоган в дальнейшем обещает снижение учетной ставки вместо ее повышения.