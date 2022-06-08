Турецька ліра знову наближається до історичного мінімуму через відмову підвищувати ставки

Падіння турецької ліри прискорюється на тлі рекордної за 23 роки інфляції в країні, натомість президент Реджеп Тайіп Ердоган надалі обіцяє зниження облікової ставки замість її підвищення.

Про це повідомляє Financial Times.

В середу один долар коштував 17 турецьких лір, за день курс впав приблизно на 2%. Втрати валюти цьогоріч вже оцінюються у 22% після падіння майже на 45% у 2021 році. Рік тому за один долар потрібно було віддати в середньому 8 турецьких лір.

Попри те, що у травні інфляція досягла максимуму за 23 роки у 73,5%, Ердоган обіцяє подальше зниження облікової ставки Центробанку: "Цей уряд не буде підвищувати процентні ставки. Навпаки, ми продовжимо знижувати ставки".

Таке зниження котирувань ліри протягом останніх тижнів загрожує повторити ситуацію у грудні, коли країна опинилася у валютній кризі після доручення Ердогана центральному банку про зниження ставок попри зростання інфляції. За винятком короткочасного падіння курсу до 18 лір за долар, турецька валюта ніколи не торгувалась на таких слабких рівнях.

Зараз у Туреччині одна з найнижчих реальних процентних ставок у світі, яка становить "мінус" 59,5% з урахуванням інфляції. Від'ємні реальні процентні ставки не дають громадянам зберігати свої заощадження в лірах та зменшують привабливість для іноземних інвесторів відносно інших країн, що розвиваються.

Ердоган і його уряд переконані, що таким чином наслідують "нову економічну модель", в рамках якої інфляцію можна приборкати завдяки слабкій валюті для збільшення експорту та інвестицій, а також шляхом ліквідації торгового дефіциту країни. Попри все, президент Туреччини впевнений, що така модель скоро покаже свою ефективність.

Натомість зараз стрімке зростання цін має політичні наслідки для Ердогана, адже зростання вартості життя та тиск на ліру підірвали суспільну підтримку президента перед виборами, які мають відбутися до червня 2023 року.

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