За время войны количество резидентов Дія.City выросло более чем в три раза

С начала полномасштабной войны реестр Дія.City вырос более чем в три раза: по состоянию на 24 февраля в реестре было 79 предприятий, в конце июня - 271.

Об этом сообщает плафторма для работы с открытыми данными Опендатабот.

Так, за последние 4 дня февраля прибавилось 4 компании, в марте – 70, в апреле – 62, в мае – 38, за неполный июнь – 20 бизнесов.

Сообщается, что самыми известными резидентами Дія.City являются: Samsung, Revolut, Monobank, NIX, SoftServe, Ajax Systems, Новая Почта, LetyShops, Luxsoft, Розетка, EPAM. Большинство этих компаний добавились почти в начале действия Действие. City - 15 февраля.

При этом из 271 компаний 37% бизнесов имеют учредителей из других юрисдикций, то есть являются дочерними предприятиями - как физических, так и юридических лиц. В частности, крупнейшие компании по кластеру в большинстве своем являются налоговыми резидентами других стран.

"Для них режим Дія.City - это более легальный способ оптимизации налогообложения, чем ранее используемая схема с фопами", - отмечают в Опендатабот.

"Изначально проект Дія.City был презентован как правовая и налоговая система - то есть позволяющая регистрировать технологический бизнес в Украине и развивать его.

ВИДЕО ДНЯ

Но значительное количество даже чисто украинских брендов (TAC, Prom.ua, DeNovo, Ajax) зарегистрировали в действии дочерние компании своих зарубежных холдингов. Это значит, что даже украинцы рассматривают Украину как место для работы операционных компаний, а не страну, где концентрируются активы по интеллектуальной собственности", - резюмировал СЕО Опендатабот Алексей Иванкин.

Напомним:

В Минцифре заявили, что условия правового и налогового пространства Дія.City станут еще проще для IT-компаний.

Также Минцифры расширило виды деятельности Дія.City.

Экономическая правда