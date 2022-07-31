На Закарпатье хотят возобновить работу аэропорта "Ужгород"

В четверг депутаты облсовета Закарпатья поддержали решение об увеличении уставного капитала Ужгородского аэродрома, взлетно-посадочная полоса которого расположена в 100 м от границы со Словакией, до 26 млн грн для возобновления его работы до окончания войны.

Об этом написал глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко на своей фейсбук странице.

"Уставный фонд увеличен, чтобы провести необходимые процедуры, получить разрешения, построить необходимые здания и наконец начинать зарабатывать, а не считать убытки. Это важный аэропорт для Украины. Бывший минус – взлетно-посадочная полоса, которая начинается за границей, стала его плюсом", – отметил Владимир Чубирко.

Особенностью Ужгородского аэропорта является его географическое расположение у самой границы со Словакией. Следовательно, для функционирования взлетно-посадочной полосы 10, способной принимать пассажирские самолеты, необходимо совершать посадку, используя воздушное пространство Словакии.

Напомним:

С 9 сентября 2021 г. должны были вступить в силу необходимые изменения для полноценной работы аэропорта "Ужгород" - его аэродром заканчивается на границе со Словакией, что делало невозможным взлет и посадку самолетов.

Для этого украинский провайдер аэронавигационных услуг Украерорух прошел сертификацию по стандартам Евросоюза, в результате чего получил от словацкой стороны назначение как провайдера услуг в определенной части воздушного пространства.