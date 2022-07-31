Европейские производители озабочены своими перспективами из-за "газового кризиса"

Уровень уверенности среди промышленности в ЕС в июле упал до минимума за 17 месяцев, ведь опасения по поводу дефицита энергии и постоянных сбоев в логистических цепях серьезно давят на сектор.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опроса Еврокомиссии.

Из четырех крупнейших экономик только показатели для Германии были выше региональных. Если смотреть на еврозону, то только в трех странах – Австрии, Финляндии и Нидерландах – руководители бизнеса были более оптимистичны, чем в среднем в зоне.

Несмотря на то, что опасения потребителей по поводу инфляции до сих пор завышены, в этом месяце ожидания отпускных цен снизились. Производители, которые с начала пандемии коронавируса постоянно прогнозировали рост цен, теперь говорят, что они ослабят в течение нескольких месяцев.

Экономисты и рынки опасаются, что стремительная инфляция и возможное отключение электроэнергии Россией угрожают странам ЕС рецессией. Компании уже страдают от проблем со снабжением, которые возникли во время пандемии и усилились войной РФ против Украины.

Представители промышленности в двух третях еврозоны назвали отсутствие спроса и нехватки сырья основными факторами, влияющими на их способность работать на полную мощность.

Показатели экспорта еврозоны также медленно падают с годового максимума. Отмечается, что перспективы продаж за рубежом несколько улучшились, поскольку евро ослаб. В настоящее время ожидания развития экспортных заказов в течение следующих трех месяцев, резко упавших после российского вторжения в Украину в феврале, почти соответствуют среднему региональному показателю за последние годы.