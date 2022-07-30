Росіяни продовжують будувати електростанцію у Туреччині, проводячи кошти через підсанкційні банки

ERIC PIERMONT/AFP via Getty Images

Російська державна компанія "Росатом" продовжує перераховувати кошти своїй дочірній компанії, яка будує електростанцію у Туреччині, через банки під санкціями.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Очікується, що вартість майбутньої електростанції становитиме 20 млрд дол. Транзакції між компаніями здійснюються через підсанкційні банки – Сбербанк та Совкомбанк.

Зокрема, минулого тижня росіяни перерахували 5 млн дол турецькій компанії Akkuyu Nuclear JSC.

Електростанція вважається критично важливою для Туреччини — у країні хочуть задовольнити постійно зростаючі потреби в енергії. Ця АЕС може забезпечити 10% внутрішнього попиту країни на електроенергію, якщо всі чотири реактори запрацюють.

Проєкт продовжує отримувати фінансування фінансування від російських Сбербанку та Совкомбанку, які потрапили під санкції Заходу. Водночас "Росатом", як і його дочірня компанія, яка будує АЕС, санкцій уникнули.