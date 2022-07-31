Инвесторы пятый месяц подряд выходят из стран, которые развиваются: почему

Иностранные инвесторы пять месяцев подряд выводят средства экономик развивающихся стран – это самая длинная серия утечки инвестиций с момента, когда их начали фиксировать в 2005 году.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно предварительным данным Института международных финансов, трансграничные оттоки международных инвесторов в акции и облигации развивающихся стран (Emerging markets, EM) достигли 10,5 млрд долларов в этом месяце.

Это привело к увеличению оттока инвестиций за последние пять месяцев до более чем 38 миллиардов долларов — самого длинного периода чистого отлива с начала учета в 2005 году.

Отток денежных средств может привести к обострению финансового кризиса в таких странах. За последние три месяца Шри-Ланка объявила дефолт по своему суверенному долгу, а Бангладеш и Пакистан обратились за помощью к МВФ.

Инвесторы опасаются, что все большее число стран EM оказывается в зоне экономического риска. Многие страны с низким и средним уровнем дохода страдают от обесценения валют и роста стоимости заимствований, что вызвано повышением ставок Федеральным резервом США и опасениями рецессии в крупных развитых экономиках.

Согласно данным JPMorgan, собранным Financial Times, еврооблигации по крайней мере 20 стран EM торгуются с доходностью более чем на 10 процентных пунктов выше против казначейских облигаций США. Такой спред часто рассматривается как индикатор серьезного финансового стресса и риска дефолта.

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Такая динамика служит индикатором резкого изменения настроений конца 2021 года и начала 2022 года, когда многие инвесторы ожидали, что страны EM быстро оправятся от последствий пандемии.

Еще в апреле этого года валюты и другие активы в экспортирующих сырье, таких как Бразилия и Колумбия, показали хорошие результаты на фоне роста цен на нефть и другое сырье после полномасштабного вторжения России в Украину.

Но опасения глобальной рецессии и инфляции, агрессивное повышение процентных ставок в США и замедление экономического роста Китая заставили многих инвесторов отказаться от активов в рыночных странах.