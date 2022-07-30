Рыночная стоимость "Нафтогаза" составляет более 300 миллиардов – Кабмин
Суббота, 30 июля 2022, 12:49 -
Кабинет Министров утвердил рыночную стоимость НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 300 миллиардов гривен.
Об этом говорится в постановлении правительства от 29 июля.
Согласно документу, Кабмин утвердил рыночную стоимость 190 150 481 акций "Нафтогаза" в сумме 300 437 760 000 гривен по состоянию на 30 июня.
Также правительство решило увеличить уставный капитал компании на 646,248 млн гривен путем дополнительной эмиссии акций за счет дополнительных взносов в уставный капитал.
Напоминаем:
Верховная Рада выделила НАК "Нафтогаз Украины" 111,1 миллиарда гривен из госбюджета для компенсации расходов компании, связанных с выполнением ею специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа.