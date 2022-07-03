Киевсовет хочет запретить аренду и приватизацию коммунальной собственности для граждан РФ и РБ

Киевсовет планирует установить мораторий на отвод, заключение договоров аренды земельных участков, аренду и приватизацию нежилых помещений, целостных имущественных комплексов коммунальной собственности города для граждан РФ и Беларуси, а также для связанных с этими странами юрлиц.

Об этом говорится на сайте совета.

"Этот проект решение разработан с целью защиты неотделимого суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности", - говорится в пояснении к предложению, которое уже зарегистрировано в горсовете.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что БЭБ будет инициировать рассмотрение вопроса перед Кабмином, чтобы полностью запретить допуск компаний из РФ и РБ к государственным закупкам