Киевсовет хочет запретить аренду и приватизацию коммунальной собственности для граждан РФ и РБ
Воскресенье, 3 июля 2022, 11:08 -
Киевсовет планирует установить мораторий на отвод, заключение договоров аренды земельных участков, аренду и приватизацию нежилых помещений, целостных имущественных комплексов коммунальной собственности города для граждан РФ и Беларуси, а также для связанных с этими странами юрлиц.
Об этом говорится на сайте совета.
"Этот проект решение разработан с целью защиты неотделимого суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности", - говорится в пояснении к предложению, которое уже зарегистрировано в горсовете.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что БЭБ будет инициировать рассмотрение вопроса перед Кабмином, чтобы полностью запретить допуск компаний из РФ и РБ к государственным закупкам