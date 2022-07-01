Все разделы
Укр / Рус

С начала войны компании из РФ и Беларуси стали исполнителями госзакупок на 65 миллионов – БЭБ

Пятница, 1 июля 2022, 18:55 - Алексей Павлыш

После начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из РФ или Беларуси не только участвовали в закупках за счет государственных средств, но и становились их исполнителями: сумма таких закупок – около 65 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

"Аналитики Бюро экономической безопасности Украины обнаружили, что после начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из России или Белоруссии не только участвовали в закупках за счет государственных средств, но и становились их исполнителями.

То есть реализовывали товары или услуги. Сумма таких закупок составила около 65 млн миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Такие случаи установили аналитики БЭБ при анализе более 400 тысяч госзакупок, добавили в ведомстве.

"Это недопустимо, поэтому БЭБ будет инициировать рассмотрение вопроса перед Кабмином, чтобы полностью запретить допуск компаний из РФ и РБ к государственным закупкам", - заявил директор БЭБ Вадим Мельник.

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Россия Беларусь БЭБ компании аукцион
Материалы по теме
Суд арестовал корпоративные права на сеть магазинов парфюмерии Brocard 1 июля 2022, 18:19
Citigroup ведет переговоры с российскими компаниями по продаже бизнеса в РФ – FT 1 июля 2022, 16:59
ЕС впервые импортировал больше газа морем из США, чем через трубопроводы из России 1 июля 2022, 12:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте