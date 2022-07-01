С начала войны компании из РФ и Беларуси стали исполнителями госзакупок на 65 миллионов – БЭБ

После начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из РФ или Беларуси не только участвовали в закупках за счет государственных средств, но и становились их исполнителями: сумма таких закупок – около 65 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

"Аналитики Бюро экономической безопасности Украины обнаружили, что после начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из России или Белоруссии не только участвовали в закупках за счет государственных средств, но и становились их исполнителями.

То есть реализовывали товары или услуги. Сумма таких закупок составила около 65 млн миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Такие случаи установили аналитики БЭБ при анализе более 400 тысяч госзакупок, добавили в ведомстве.

"Это недопустимо, поэтому БЭБ будет инициировать рассмотрение вопроса перед Кабмином, чтобы полностью запретить допуск компаний из РФ и РБ к государственным закупкам", - заявил директор БЭБ Вадим Мельник.

Экономическая правда

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