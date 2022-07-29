Renault оценила потери от выхода из России в 2,2 миллиарда евро

Автоконцерн Renault отчитался о чистом убытке в размере 1,36 млрд евро по итогам 1 полугодия 2022 года: в качестве основной причины такого результата Renault назвал уход с российского рынка, который обошелся компании в 2,2 млрд евро.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность концерна.

"Худший, чем ожидалось, чистый убыток в размере 1,36 миллиарда евро стал результатом списания стоимости российских операций на сумму 2,2 миллиарда евро", - пишет агентство.

При этом прогноз автоконцерна на вторую половину года положительный.

В Renault заявили, что операционная рентабельность в первом полугодии составила 4,7% (против 2,1% за аналогичный период прошлого года), и повысили прогноз по рентабельности на весь год до более чем 5%.

При этом, как говорится в отчетности, стратегия Renault, направленная на продажу меньшего количества автомобилей, но по более высоким ценам, дает свои плоды.

"Несмотря на все неблагоприятные факторы, связанные с остановкой деятельности в России, кризисом полупроводников и инфляцией расходов, группа продолжает улучшать свои операционные показатели", – заявил глава компании Лука де Мео.

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Напомним:

В мае стало известно, что российские активы французской автомобилестроительной компании Renault перешли в государственную собственность РФ.

В результате операций частицы в активах распределяются следующим образом:

100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы.

67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ".

Оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ДК "Ростех".

Также сообщалось об опционе на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в Москве возобновят производство автомобилей под "историческим" брендом "Москвич".

Экономическая правда