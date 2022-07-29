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Сети АЗС возвращают программы лояльности: для участников стал доступен "полный бак"

Пятница, 29 июля 2022, 17:27 - Экономическая правда
 
Pixabay

Украинские сети АЗС возобновили действие программ лояльности для клиентов – можно списывать заработанные баллы и заправляться "до полного".

Об этом пишет Enkorr.

В сети ОККО отменены лимиты на заправку – при наличии топлива можно заправиться "до полного". А также восстановлен начисление и списание баллов Fishka на горючее и товары магазина, кафе и ресторана.

Базовый Fishback (возврат баллами на карту Fishka) составляет:

  • 50 коп./л за заправку любого вида горючего,
  • 2% на товары магазина (кроме стартовых пакетов и табака),
  • 3% на товары кафе и ресторана (кроме табака).

Списывать баллы теперь можно без ограничений (кроме табака, алкоголя и пакетов пополнения).

Ранее о возобновлении программы лояльности в полном объеме сообщила сеть АЗК UPG. Как отмечают в компании, бонусы на карту начисляются мгновенно после каждой покупки.

Они начисляются по следующей системе:

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  • до 40 коп. бонусами за каждый литр любого горючего,
  • 2% от суммы покупок в VIVO café и товаров в магазине.

Кроме того, для владельцев приложения в сети отсутствуют лимиты на все виды топлива.

Также бонусы для своих клиентов обновили компании BVS, Rodnik и "БРСМ-Нефть".

Напоминаем:

С 14 июля сеть автозаправочных комплексов ОККО сняла ограничения на заправку горючего в канистры, WOG также постепенно возвращает возможность заправки в канистры.

топливо АЗС
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