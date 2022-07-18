На АЗС ОККО вернули заправку в канистры

С 14 июля сеть автозаправочных комплексов ОККО сняла ограничения на заправку горючего в канистры, WOG также постепенно возвращает возможность заправки в канистры.

Об этом отраслевому изданию enkorr сообщили в компании, прессслужба WOG.

Также отменены ограничения на заправку военных ВСУ, волонтеров и крупногабаритного транспорта – например грузовиков или автобусов от 8 мест. Остальные клиенты могут заправить 40 литров любого топлива или больше, в зависимости от индивидуальных лимитов, которые каждый водитель видит в своем персональном кабинете приложения Fishka.

Для безналичных клиентов, заправляющих горючее через талоны, карты online, литры из кошелька Fishka, установлены следующие лимиты:

бензин А92/ А95/ Pulls 95 – до 100 л;

ДП/Pulls Diesel – до 1000 л;

автогаз – до полного бака.

Один водитель может заправиться только по одной карте Fishka. Также разрешен отпуск горючего для одного пассажира из одного авто в канистру. При этом отпуск горючего для пассажира происходит по его собственной карте Fishka.

"Учитывая спрос, на сегодняшний день мы еще не видим возможности отменить лимиты на заправку полностью, и в процессе увеличения запасов нефтепродуктов на АЗК лимиты будут смягчаться", – заключает руководитель департамента корпоративных коммуникаций сети ОККО Ярослава Полякова.

Кроме того, на другой АЗС, WOG, начали возобновлять заправку в канистры в зависимости от региона: "В настоящее время возможность отпуска горючего в канистры зависит от региона - где удалось увеличить запасы и поставки горючего, отпуск в канистры возможен".

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Напоминаем:

Сеть АЗК WOG с 15 июля возобновила обслуживание всех категорий клиентов, в том числе "за наличные".