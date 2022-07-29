Инфляция в еврозоне достигла нового рекорда в почти в 9%

Инфляция в еврозоне установила новый исторический максимум в июле и ускорилась до 8,9% по сравнению с годом ранее.

Об этом сообщает Евростат, Bloomberg.

Для сравнения, в июне инфляция в странах еврозоны составила 8,6% в прошлом месяце. В июле рост потребительских цен по-прежнему обусловлен стремительным ростом цен на энергоносители и продукты питания. Июльская цифра превысила ожидания экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировавших рост цен на 8,7%.

После замедления в июне базовая инфляция, не включающая краткосрочные колебания цен на энергоносители и продукты питания, также достигла рекорда в 4%.

Член совета директоров Европейского центробанка Мартинс Казакс после заседания регулятора в июле призвал к "достаточно значительному" повышению ставки на следующей встрече ЕЦБ в сентябре. Вместе с ЕЦБ с рекордной инфляцией борются и в США, в рамках чего Федрезерв повысил свою ставку на 75 базисных пунктов во второй раз.

Для укрощения высоких цен в еврозоне правительства 19 стран блока выделили миллиарды евро в поддержку домохозяйств. Тем не менее, Франция и Испания продолжили устанавливать рекорды по инфляции.

Согласно недавнему опросу S&P Global, производители сообщают о резком снижении спроса, а более высокие цены сдерживают активность в сфере услуг. Рынок опасается рецессии в блоке, в том числе на фоне повышения ставок ЕЦБ. JPMorgan и Goldman Sachs являются одними из самых крупных банков, прогнозирующих рецессию, а Goldman говорит, что она фактически начнется уже в этом квартале.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет.