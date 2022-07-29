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В АРМА передали активы белорусского предприятия на 4 миллиарда

Пятница, 29 июля 2022, 11:40 - Экономическая правда

Прокуратура передала активы белорусского предприятия на 4 миллиарда гривен в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

Работники Окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и злоупотребления полномочиями юридическим лицом.

Следствие установило, что на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добывания нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование Республиканского унитарного предприятия "Белоруснефть".

По ходатайству прокуратуры суд арестовал корпоративные права предприятия – почти 1 млрд. гривен уставного капитала, а также недвижимое и движимое имущество ориентированной стоимостью 3 млрд. грн.

Напоминаем:

По материалам СБУ в течение этой недели в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передали арестованные активы на около 15 млрд грн.

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