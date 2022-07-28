В управление государства передали арестованные активы на 15 миллиардов – СБУ

По материалам СБУ в течение этой недели в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передали арестованные активы на около 15 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в управление государства перешли:

80 имущественных комплексов (санатории, спортивные учреждения и т.п.) в разных регионах ориентировочной стоимостью 7 млрд грн, которые были незаконно выведены из государственной собственности и переданы на баланс профсоюзов Украины;

активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 млрд грн, а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен.

Активы с российскими бенефециарами арестовали в рамках уголовного производства по факту подготовки, планирования и введения РФ войны против Украины.

"Что касается имущества, которое находилось на балансе Федерации профсоюзов Украины, то, по информации кибердепартамента СБУ, с 1992 года по настоящее время должностные лица Федерации незаконно отчуждали 80 курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов. Это делалось путем занижения рыночной стоимости объектов и осуществление покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственных имуществ.

Такие схемы наносили ущерб государству в особо крупных размерах", - добавили в СБУ.

В АРМА по инициативе СБУ переданы такие объекты как:

ВИДЕО ДНЯ

гостиницы "Турист" и "Дружба" в Киеве;

санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, одесский санаторий "Куяльник", "Моршинский" во Львовской области и "Поляна" в Закарпатье;

спортивные комплексы, в том числе здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.

"Продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АРМА сможет осуществлять менеджмент указанных активов с целью получения прибыли для государства, до момента пока они будут окончательно изъяты в пользу Украины в соответствии с ЗУ "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и его резидентов".

Экономическая правда