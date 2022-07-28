Три судебных дела ПриватБанка отложили

Судебное заседание в Большой Палате Верховного Суда по иску экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета отложили на неопределенное время из-за отпуска судьи-докладчика.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Кроме того, отложено еще два рассмотрения дела относительно ПриватБанка.

"Начиная с 2019 года, Дубилет А.В. пытается через суды признать недействительной процедуру бейл-ин и таким образом вернуть банк его бывшим владельцам. Пока такие попытки успеха не имели. Дело Дубилета (дело № 910/18214/19) рассматривает Большое Палата Верховного Суда, которая должна окончательно решить, будет ли применяться всеми судами низших инстанций к бывшим владельцам банка "антиколомойский закон" № 590", - заявили в банке.

Кроме этого, остановлено рассмотрение в Кассационном хозяйственном суде дела по противостоянию банка с бывшим топ-менеджментом за здание головного офиса в Днепре "Океанмаш" стоимостью свыше 152 млн грн.

"Напомним, несмотря на наличие у банка всех документов, подтверждающих соблюдение банком порядка приобретения в собственность офисного здания и принятого Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления, подтверждающего законность права собственности банка на его офис, связанное с бывшим топ-менеджментом банка ООО" "Океанмаш" не оставляет надежд на отмену права собственности госбанка и возвращение себе здания государственного банка", - заявили в пресс-службе госбанка.

На 10 августа 2022 года отложено рассмотрение в Кассационном хозяйственном суде дела, в котором ПриватБанк продолжает защищать свое право собственности на офисное помещение в Днепре (ул Набережная-Заводская).

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Это здание было приобретено банком к национализации в 2014 году и после его реконструкции на средства банка стало одним из крупнейших офисных зданий в г. Днепр, которые находятся в собственности банка и оцениваются в 86 млн грн.

"Впрочем, один из кредиторов продавца здания по делу о банкротстве пытается признать недействительным договор купли-продажи недвижимости банком в далеком 2014 году.

Общество-банкрота и истца-кредитора связывают с бывшими собственниками и топ-менеджментом банка", - добавили в ПриватБанке.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что суды возвращаются к рассмотрению ряда дел, связанных с национализацией Приватбанка – в частности, дела об обжаловании национализации.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность распоряжения НБУ о проверке ПриватБанка, в результате которой было выявлено нарушение и было принято решение о национализации финучреждения.

Экономическая правда