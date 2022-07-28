Цены на нефть выросли: причины

Цены на нефть поднялись более чем на 1 доллар за баррель в четверг благодаря повышению склонности к риску среди инвесторов на фоне снижения запасов нефти и возобновлению спроса на бензин в США.

Об этом пишет Reuters.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть Brent поднялись на 1,13 доллара (1,1%) – до 107,75 долларов по состоянию на 6:19 по Гринвичу после роста на 2,22 доллара в среду.

Американская нефть WTI торговалась на уровне 98,53 доллара, поднявшись на 1,27 доллара (1,3%) после роста на 2,28 на предыдущей сессии.

"Настроения по риску возобновились после опасений рецессии благодаря продолжающемуся оптимизму по доходам в США и менее агрессивной риторике ФРС по повышению ставок, что поддержало ралли на рынке нефти", - заявила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Федеральный резерв США во второй раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5%, с целью обуздать ускоряющуюся инфляцию в стране.

Запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей против ожидаемого падения на 1 миллион баррелей, в то время как спрос на бензин в США возобновился на 8,5% еженедельно, свидетельствуют данные Управления энергетической информации.

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"Соединенные Штаты укрепили свои позиции как крупнейший в мире экспортер нефти", - говорится в сообщении аналитиков Citi, поскольку совокупный валовой экспорт сырой нефти и продуктов переработки достиг рекордных 10,9 млн баррелей в день.

Экспорт сырой нефти США достиг рекордных 4,5 миллиона баррелей в сутки, поскольку WTI торговалась со значительным дисконтом к марке Brent, что сделало покупки американской нефти более привлекательными для иностранных покупателей.

"Цены также нашли поддержку, поскольку G7 стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря", – добавляет Reuters.

Напомним:

Администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти – Китаем, Индией и другими странами по ограничению цен на российскую нефть.

Экономическая правда