"АрселорМіттал Кривий Ріг" частково відновив виробництво

Після призупинення металургійного виробництва у вівторок "АрселорМіттал Кривий Ріг" запустив доменну піч №6.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні очікується вже 1000 тонн чавуну за добу. Вихід режим – п'ять-шість днів. Коксохімічне та гірничорудне виробництво збільшує обсяги", – написав він.

Вілкул зазанчив, що підприємство забезпечило нову логістику постачання сировини і відвантаження продукції.

Підприємство готувало доменну піч №6 до запуску ще з березня, із початком воєнних дій вона була вимушено зупинена. АМКР є одним з найбільших українських експортерів металургії, і в умовах консервації виробництва продавав за кордон залізорудний концентрат та частину продукції із залишків на складах та в порту.

"Це весь асортимент продукції заводу, але дуже невеликий обсяг порівняно з довоєнним періодом. Логістика залишається головною проблемою, нам потрібно було відбудувати абсолютно нові ланцюжки поставок", – зазначав раніше гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо у коментарі ЕП.

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