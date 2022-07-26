McDonald's списал 1,2 миллиарда долларов из-за продажи бизнеса в РФ

Американская McDonald's Corp отчиталась о сокращении чистой прибыли во 2 квартале 2022 года в 1,9 раза - компания списала 1,2 млрд долл. в связи с продажей российского бизнеса.

Об этом говорится в отчете компании.

Так, чистая прибыль компании в апреле-июне составила 1,19 млрд долл. по сравнению с 2,22 млрд долл. за аналогичный период предыдущего года. При этом прибыль в расчете на акцию уменьшилась до 1,6 с 2,95 долл. годом ранее.

Отмечается, что компания списала 1,2 млрд долл. в связи с выходом из РФ и продажей бизнеса там, а также получила 271 млн долл. разового дохода в результате продажи разработчика инструментов персонализации продаж Dynamic Yield.

Напомним:

Бывший McDonald's в России теперь будет называться "Вкусно и точка", 12 июня первые рестораны начали работу.

McDonald's принял решение о полном выходе из России и продал свой бизнес.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда