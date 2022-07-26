Германия готовится к худшим сценариям поставок "Газпрома"

Вицеканцлер, министр по экономике и защите климата Германии Роберт Габек назвал ситуацию с обеспечением газа в стране "серьезной".

Об этом он заявил в эфире телеканала ARD, передает "Интерфакс-Украина".

Ссылаясь на объявление "Газпрома" о дальнейшем сокращении поставок топлива с 27 июля, Габек сказал, что "к этому нужно быть готовым", и "это серьезная ситуация".

Вицеканцлер отметил, что Германия будет продолжать получать газ из Нидерландов и Норвегии и будет продолжать заполнять хранилища. Но как быстро и в каких объемах будет ясно позже. Но добавил, что Германия не будет иметь достаточного газа.

Министр обратился с призывом сократить потребление газа на 15-20% во избежание того, что "определенные производственные цепи просто перестанут существовать в Германии или Европе".

Чиновник пообещал, что в случае дефицита газа, прежде всего, пострадают промышленные отрасли, в то время как будут приняты меры по обеспечению жилых домов и таких объектов инфраструктуры, как больницы.

Кроме того, в интервью агентству DPA Габек заявил, что не видит "технических причин" сокращения поставок "Газпромом".

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Напоминаем:

Российский "Газпром" объявил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens, поставки по "Северному потоку-1" с 27 июля будут не более 33 млн кубов в сутки. Из-за этого котировки голубого топлива выросли до около 1900 долларов за тысячу кубометров – более чем на 10% в сутки.

После технического обслуживания "Северного потока-1" на прошлой неделе снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу, но на уровне 40% от заявленной мощности. В ЕС допускали, что поставки не возобновятся.

Представители стран ЕС в общих чертах согласовали план Еврокомиссии по сокращению потребления газа, но будет ряд исключений.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны. Против инициативы высказались Испания, Португалия, Греция, Италия, Франция и Польша.

Президент Еврокомиссии считает, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом.