За период военного положения в Украине уволили 8,5 тысяч госслужащих

За период военного положения в Украине было уволено 8 479 государственных служащих.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы.

"Фактическое количество работающих государственных служащих - 168 140 человек. Из них более 127 тысяч работают в штатном режиме, почти 14 тысяч - дистанционно, более 18 тысяч - находятся на простой и почти 7 тысяч в отпуске без сохранения заработной платы", - говорится в сообщении.

Количество государственных служащих, находящихся на территории захваченной агрессором украины, или в пределах районов боевых действий или блокированных районов - 7 451 человек.

Количество государственных служащих, проходящих службу в ВСУ - 3 568 человек.

Количество погибших государственных служащих - 53 человека.

Отмечается, что 6739 женщин выехали за границу, спасая детей от российской вооруженной агрессии.

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Данные собраны и проанализированы по состоянию на 1 июля 2022 без учета временно оккупированной территории Украины и частей территорий в пределах районов военных (боевых) действий или блокированных районов, добавляют в НАГС.

Ранее сообщалось, что после двух секвестров фонды заработных плат госслужащих снизились на 10-15%.

Экономическая правда