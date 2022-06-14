Фонды зарплат госслужащих уменьшились на 10-15% – глава Нацгосслужбы

После двух секвестров фонды заработных плат госслужащих снизились на 10-15%.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.

"Государственная служба проходит испытание на прочность. После двух секвестров фонды заработных плат госслужащих уменьшились на 10-15%. Мы в ожидании третьего секвестра бюджета. Сейчас оптимизация.

Учитывая это, Национальным агентством подготовлена ​​методология функционального аудита государственных органов. Мы презентовали ее министерствам и опробовали на себе. Она поможет выделить критические функции и проанализировать то, что действительно актуально в условиях войны, что должны отложить на потом, а от чего можно вообще отказаться", - сказала Алюшина.

По ее словам, эта технология поможет понять, что можно цифровизировать и автоматизировать, где работник должен быть ежедневно на рабочем месте.

"Сможем оценить, что стоит передать на аутсорс. Оптимизация функций позволит уменьшить численность государственных служащих, а значит – нагрузку на бюджет, потому что это приведет к уменьшению площадей, сокращению закупок и фонду зарплат.

Это будет та оптимизация, которая позволит каждому органу, а значит, и государственной службе в целом, стать более эффективными и результативными", - пояснила глава НАДС.

По словам Алюшиной, по ускорению фондов, по защищенным статьям выплаты идут, но иногда есть задержки с зарплатой на центральном уровне на 3-5 дней.

"По данным отчета Ernst&Young, 13% бизнеса ушли с рынка, поскольку люди потеряли все. В то же время государственная служба, как показывает практика, остается ответственным работодателем", - сказала она.

Алюшина добавила, что несколько дней назад было подписано соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по направлению первого транша кредита в размере 476 млн. евро в поддержку государственного управления и зарплаты государственным служащим и учителям. Всего в сделке предусмотрено 1,5 млрд евро.

"Этих средств должно хватить до марта 2023 года", - резюмировала она.

Экономическая правда