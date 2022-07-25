Государство выделило первые 400 грантов для бизнеса в рамках "єРоботи"

В рамках программы "єРобота" определены первые 424 успешных заявки на гранты от государства для начала или расширения бизнеса - в целом им перескажут 98,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Эти средства предприниматели смогут потратить на закупку или лизинг оборудования, аренду помещения, приобретение сырья и материалов.

Больше грантов получат жители Киева, где удовлетворили 101 заявку. Также лидерами по количеству положительных решений являются предприниматели из Киевской (62 заявки), Днепропетровской (52 заявки) и Полтавской (40 заявок) областей.

Среди сфер деятельности больше грантов будет направлено на развитие или создание предприятий оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств (142 заявки). Также 127 предпринимателей планируют положить начало предприятия перерабатывающей промышленности. Еще 66 грантов получат компании на создание или развитие собственных гостиниц, кемпингов, кафе и ресторанов.

В общей сложности уже 5031 предприниматель подал запрос через Портал "Дія" на получение микрогрантов. После всех этапов отбора они могут получить от 50 до 250 тысяч гривен на существующее или новое дело. Предприниматели, получившие гранты, обязаны создать 1-2 рабочих места и осуществлять деятельность в течение 3 лет с уплатой налогов и сборов.

Чтобы податься на получение гранта, необходимо:

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подать заявку на программу на портале Дія;

добавить бизнес-план создания нового или развития существующего бизнеса, план закладки сада или проект строительства теплицы;

подписать электронную подпись.

Напоминаем:

С 1 июля стартовала программа "єРобота", заявку на безвозвратный грант для собственного дела можно подать через Дію.

Первая программа в рамках "єРобота" – это гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая – гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Также в рамках проекта можно получить гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га), строительство новых теплиц (до 7 млн грн), стартапы в ИТ, обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.