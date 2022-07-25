Суд арестовал часть столичного ТЦ - среди владельцев нашли главу "Газпрома" Миллера

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Суд наложил арест на часть торгового центра недалеко от метро Шулявска в Киеве, ведь из-за оффшорной компании им фактически владели топчиновники РФ, в частности – глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, источники ЭП в правоохранительных органах.

Так, руководители украинского предприятия с целью легализации средств, полученных преступным путем и избежание конфискации государством имущества россиян, незаконно переоформили часть помещений ТЦ на подконтрольную оффшорную компанию.

Из фотографии, предоставленной полицией, можно узнать ТЦ "Мармелад" недалеко от станции метро Шулявская в Киеве. Данную информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

Правоохранители установили, что фактическими владельцами оффшорной компании, а затем и части торгового центра, являются чиновники РФ и руководители российских государственных предприятий. Переоформление фигуранты произвели с использованием фиктивного предприятия с помощью поддельных документов.

Таким образом, по данным ЭП, владельцами части "Мармелада" площадью более 15 тысяч м2, являются ООО "Петрохолдинг-инвест" и оффшорная компания "Варниейт Лимитед". Хотя правоохранители не разглашают имен, учредителями и владельцами компаний являются глава "Газпрома" Алексей Миллер, основной акционер банка "Россия" и "личный банкир Путина" Юрий Ковальчук и член Госдумы РФ от "Единой России" Александр Фокин.

Прибыль от работы компании могла использоваться в финансировании подрывной деятельности против Украины, установили в полиции. Соломенское районное управление Нацполиции в Киеве проводит расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением).

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