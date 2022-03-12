Під нові санкції США потрапили топпосадовці російського ВТБ та банку "Росія"

Міністерство фінансів США опублікувало перелік осіб, які потрапили під нові санкції США – серед них 10 топпосадовців ВТБ банку, управлінської компанії банку "Росія", а також олігарх Віктор Вексельберг.

Про це відомо з сайту Мінфіну США.

Санкції проти ВТБ банку Сполучені Штати наклали ще 24 лютого - у перший день оголошення війни проти України - адже банк є підконтрольним Кремлю.

У зв’язку з цим десять осіб, що були або є топпосадовцями ВТБ банку, було внесено до санкційного списку США за діяльність у секторі фінансових послуг економіки РФ. Вся їхня власність у Сполучених Штатах була заблокована. Йдеться про:

Дергунову Ольгу (віцепрезидентка);

Кулика Вадима (заступник голови правління);

Лук'яненка Валерія (голова правління);

Печатнікова Анатолія (заступник голови правління);

Діркс Наталію (членкиня правління);

Кондратенка Максим (член правління);

Норова Еркіна (член правління);

Островського Святослава (член правління);

П'янова Дмітрія (член правління);

Андресова Юрія (член правління).

Інша частина санкцій спрямована на компанію ABR Management – управлінську компанію групи банка "Росія", який називають "особистим банком Кремля". У зв’язку з внесенням компанії до санкційного переліку під заходи потрапили також Юрій Ковальчук, голова ради директорів банку "Росія". Його, як висловився Байден, називають особистим банкіром Путіна.

Дмітрій Лєбєдєв, голова ради директорів Банку Росія, ще з 2016 року знаходиться під санкціями США. Тоді ж під санкції потрапив співвласник банку Кірілл Ковальчук.

Крім того, під санкції потрапило майно російського олігарха Віктора Вексельберга, що володіє статками у понад 6 млрд доларів. Він знаходиться під санкціями США ще з 2018 року, а заходами у п’ятницю США повторно внесли його за іншою статтею та заблокували літак і яхту 90 млн доларів та 180 млн доларів відповідно.