"Форвард Банк" подал апелляцию на решение об аресте имущества

"Форвард Банк" обжаловал определение суда об аресте имущества в апелляционной инстанции – банк принадлежит российскому бизнесмену Рустаму Тарико.

Об этом сообщает "Минфин".

"Передача акций Forward Bank и здания головного офиса в управление АРМА не влияет на функционирование или операционную деятельность банка и не имеет никаких последствий для клиентов.

Банк работает в штатном режиме, в законодательном поле и в соответствии с требованиями НБУ", — сообщили в пресс-службе.

Напоминаем:

Суд вынес решение о передаче 100% акций "Форвард Банка" и его центрального офиса в управление АРМА.

Ранее сообщалось, что по материалам СБУ суд арестовал акции и имущество алкогольного дистрибьютора "Руст" и банка Форвард российского бизнесмена Рустама Тарико.

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Следствие установило, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мер РФ, направленных на ослабление нашего государства.

В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц составляет почти 880 млн грн, а корпоративных прав - более 1,2 млрд грн. СБУ публично не называет фигурантов дела, но, по данным источника ЭП в правоохранительных органах, речь идет об ООО "Руст Украина" АО "Банк Форвард" российского бизнесмена Рустама Тарико.

Ранее "Форвард Банк" тоже назывался "Русский стандарт".

По данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2022 года "Форвард Банка" составляли 2,31 млрд грн, объем вкладов физлиц – 1,73 млрд грн.

Справка. Рустам Тарико – российский миллиардер, владелец и председатель совета директоров российского банка "Русский стандарт", владелец алкогольного холдинга Roust. В последнее входят такие бренды водки как "Русский стандарт", "Зелёная марка", "Парламент" и "Журавли". В 2016 году состояние Тарико оценивалось в 0,5 млрд долл – тогда он занимал 168 место в рейтинге самых богатых россиян.