Правительство не планирует увеличивать зарплату госслужащим в условиях войны – министр Кабмина

В условиях войны об увеличении уровня заработных плат государственных служащих речь не идет, сейчас правительство говорит об оптимизации.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в еженедельном обзоре в сфере реформы государственного управления на YouTube, передает "Укринформ".

"Мы помним, что Украина – воюющее государство и, конечно, что мы не можем говорить о каком-то увеличении заработной платы".

Мы можем говорить об оптимизации функционала в центральных органах исполнительной власти и их подразделениях", – пояснил чиновник.

По его словам, 25 июля эксперты, работающие в рабочих группах по реформе оплаты труда госслужащих, должны внести свои предложения по вопросам, связанным с урегулированием низких должностных окладов и обеспечением достойной оплаты труда госслужащих.

Ранее сообщалось, что после двух секвестров фонды заработных плат госслужащих снизились на 10-15%.

Экономическая правда